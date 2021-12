Kollégánk a Vasas Szent Péter utcai helyszínről azt mondta, a várakozási idő tizenöt, húsz perc, maximum félóra azoknak, akik időpontra érkeznek. De érdemes legalább az időpontot megelőző fél órában már megérkezni, mert ha gyorsabban halad a sor, akkor előbb be lehet jutni. A többieknek valószínűleg ennél többet kell várniuk, de folyamatosan hívják be az embereket és az útbaigazítás is olajozottan történik.