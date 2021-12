Mindamellett, hogy átadták a visszaszámláló órát, a ma­­gyar–szlovák társrendezé­­sű kontinenstorna kabalája, Tricky szarvas is ellátogatott Szegedre. Szombat délután a Dóm tér környékén lehetett vele összefutni, majd este a Pick Szeged–Balatonfüredi KSE mérkőzés előtt az újszegedi sportcsarnok földszintjén készült vele rengeteg szelfi. A népszerű kabalaállat a mérkőzés szünetében a küzdőtérre is felmerészkedett, ahol három vállalkozó szellemű szurkolót táncolni is tanított. A random táncoktatás meglepetéssel zá­­rult, ugyanis Tricky nem ér­kezett üres kézzel. A legjobb koreográfiát bemutató önjelölt táncos egy ajándékcsomagot nyert. A hátizsák alján pedig két darab értékes jegy lapult az Európa-bajnokság szegedi mérkőzéseire.

Felszerelték a visszaszámláló órát a szegedi Árpád téren, ami mutatja, mennyi idő múlva indul a férfi kézilabda-Eb. Fotó: Török János