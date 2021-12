A területen a gyermekek és szüleik örömére létrehoztak egy KRESZ ügyességi- és akadálypályát, valamint egy dísztavat is építettek teljes növény- és öntözőrendszerrel. A Tiszaszigetet és Újszentivánt összekötő kerékpárút közvetlen közelében található a pihenőhely. A projekt 2018-ban indult, 2020-ban fejeződtek be a munkálatok, és idén augusztusban megnyitott a centrum. Kondipark, büfé, játszótér is található itt, így a helyi lakosok is kikapcsolódhatnak a turisták mellett.