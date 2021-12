Elhunyt Dezső Ilona csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos, aki 49 évig állt kis betegei szolgálatában. Dezső Ilona Hódmezővásárhelyen született 1944-ben. 1972-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Még abban az évben a vásárhelyi kórház gyermekosztályán kez-dett dolgozni, 1976-ban tett csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgát, ettől az évtől körzeti gyermekorvosként, majd háziorvosként folytatta munkáját. 2014-ben címzetes főorvosi rangot kapott. Háziorvosi munkája mellett három óvodában, két iskolában is végzett iskolaorvosi teendőket, valamint a Cseresnyés Kollégium ambuláns betegeit is ellátta. Évtizedekig volt a Kozmutza Flóra intézmény fogyatékkal élő gyermekeinek is az orvosa. Idén a város Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerésben részesítette.