Pedig a program célja pont az, hogy a kellemes időtöltést a jótékonykodással összekössék. Hiszen míg a résztvevők kedvező áron lakhatnak jól, egyúttal segítik azokat is, akiknek nemhogy erre, de ennél alapvetőbb élelmiszerekre sincs pénzük. Utóbbiakból mindenki azt hozott, amit tudott vagy akart: szépen gyűltek a lisztes és cukros zacskók, tészták és olajok a polcokon. A készlet pedig estére tovább gyarapodott, amikor a program a jótékonysági vacsorával folytatódott. Az ételért ekkor 1600 forintot fizettek a résztvevők és természetesen a belépő megváltásának itt is feltétele volt az adomány. A nap táncos mulatsággal ért véget. A rendezvényt Nógrádi Tibor képviselő mellett idén Mihályfi Béla képviselők is támogatta. Mint mesélte, mindig is érzékeny volt a rászorulók problémáira, így nem volt kérdés, amikor megkeresték, hogy segíti ezt a kezdeményezést.