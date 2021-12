A virológus beszélt arról is, hogy százezerszeres különbség van két ember vírustermelése között, ráadásul sokkal súlyosabb tünetek jelentkeznek, sokkal fokozottabb a gyulladásos folyamat azoknál, akik elhíztak vagy idősek. Rámutatott, a helyszínek között is van különbség a vírus terjedése szempontjából, hiszen egy börtönben, egy rehabilitációs osztályon, egy idősotthonban, vagyis ahol sok ember van egy térben régóta, ott sokkal gyorsabban terjed a betegség. De ugyanígy az üzemekben és a meccseken is, ahol hangosan beszélnek, mert az elősegíti a cseppfertőzés terjedését.