A hódmezővásárhelyi és a makói kórházban is működik Covid-intenzív osztály. Hódmezővásárhelyen intenzív részleg is van, ahol a lélegeztetésre szoruló betegeket látják el. Ide kerülnek azok a fertőzöttek is, akiknek Makón romlott az állapotuk, és lélegeztetni kell őket – közölte honlapján a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ.