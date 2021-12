A Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Tompaháti Közösségi Tér december 31-ig a növekvő számú megbetegedések miatt nem rendezi meg a száz fő feletti, beltéri rendezvényeket. A művelődési ház nem zár be, a klubjai és szakkörei továbbra is működhetnek. Elmarad viszont a tompaháti Mikulás-­ünnepség, a falukarácsony és a szilveszteri mulatság is. Megtartják az ünnepváró kézműves-foglalkozásokat, az adventi pánsípkoncertet és a kontaktmentes akcióikat, például az élő adventi kalendáriumot és a „Házhoz megy a Mikulás” programot. Az adventi gyertyagyújtásokat is megtartják.