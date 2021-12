Felső Tisza parton is sűrű a forgalom, az új sportcsarnoknál lámpás irányítással próbálják a forgalmat irányítani. Irinyi János utca felől hosszú a befelé tartó sor, sajnos a Csap utca sem készült még el itt is egy sávon felváltva halad a forgalom. Csillagtér minden irányból tele van, Szilléri sugárúton is lépésben halad a forgalom, Dankó Pista utca sarkánál az iskola környékén fokozottan figyeljünk.