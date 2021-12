– Nagyon szeretem a cseresznyét, alig várom, hogy végre teremjen ez a kis fa! – mondta az egyik ültetésen közreműködő ötödikes, Szakács Fanni. A két csemetéből ugyanis az egyiket az általános iskola, a másikat az óvoda udvarán ültették el. Horváth Zoltán, az adományozó agrártechnikum igazgatója azt mondta, azért szánták el magukat az ajándékozásra, hogy megerősítsék kapcsolataikat a szűkebb-tágabb környék intézményeivel. És azért épp cseresznyéket adtak, mert ez a fa a tavasz, a megújulás szimbóluma. A lapunkban is közzétett felhívásra azóta is folyamatosan érkeznek a jelentkezések – az már biztos, hogy lesz hasonló ültetés Apátfalván, Csanádpalotán, Klárafalván és Szegeden is. A fák egyébként egy kertészet felajánlásából származnak.

Fotó: Szabó Imre