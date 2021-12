-Zákányszékről és a Vajdaságból egy-egy Mórahalomról pedig három csapatunk van. Az alapanyagot mindenkinek mi adtuk, a frissen készült falatokat pedig ingyen kóstoltathatják a vendégekkel – mesélte Balogh-Stampf Mariann, a Mórahalmi Pálinkaverseny és Tepertőfesztivált szervező Móra-Tourist Nonprofit Kft. ügyvezetője. Körbe nézve hamar kiderült, hogy itt nem csak tepertőt lehet eszegetni: majdnem minden csapat egyéb falatokkal is kiegészítette kínálatát. A mórahalmi gazdakörnél például a meleg bundás kenyér szinte népszerűbb volt, mint a tepertő, a ludasi nyugdíjaskör pedig tepertőkrémet hozott, hogy addig is legyen kit enni, amíg sütnek. A Priváthús csapata rengeteg disznóságot asztalra pakolt kolbásztól a szalonnáig, szinte teljes termékkínálatukat végig lehetett enni. Igaz, náluk a tepertő is nagyon jól fogyott, mi meg is szavaztuk az övékét a legfinomabbnak. – Még forrón megszórjuk pirospaprika, fokhagyma és só keverékével – árulta el a titkot Hajdu Imre, az ízesítés megálmodója. Hozzátette: mindig tesztelik az új ízeket és figyelik vásárlóikat. – Ha sok fogy, akkor biztos finom – mosolygott.