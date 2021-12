Székkutas is sokat szenvedett már a településen átszáguldó autósoktól. A község szinte minden évben elveszít közlekedési balesetben egy embert. Lapunk egy rövid ideig a maga módján hozzájárult a sebességcsökkentéshez. Egy cikkünkhöz 2017-ben kézi sebességmérőnek álcázott hajszárítóval lassítottuk a forgalmat. Az önkormányzat már táblákat is kihelyezett a falu két végére, amiben kérik, hogy az autósok tartsák be az 50-es sebességhatárt.