– Nem szokatlan, hogy ilyenkor, Krisztus Király előestéjén szentségimádást tartunk, hiszen ez az egyházi év utolsó vasárnapja előtti este, így ahogyan a polgári év végén, úgy az egyházi év végén is hálát adunk Istennek. De Algyőn minden csütörtökön csendes szentségimádás előzi meg a szentmisét, valamint a hónap első vasárnapjain megtartott szentmise végén is szentségimádási percek vannak. Ugyanígy Móravároson is első vasárnap szentségimádást tartunk, valamint ott minden hónap első péntekén is elvégezzük – magyarázta a lelkipásztor.