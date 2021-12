A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy 2017 óta fokozatosan csökkent Csongrád-Csanádban a közfoglalkoztatottak száma, jelenleg 2349-en dolgoznak a mintaprogramokban. Megjegyezte, 10 év alatt 7 milliárdnál is több forrás érkezett a programokra megyénkbe. Kiemelte, a közfoglalkoztatási programok eredményességét az is jelzi, hogy a megyéből eddig 16 önkormányzat kapott elismerést a Belügyminisztériumtól.