A télen is lakott ingatlanoknál is fontos a vízmérőakna szigetelése. Figyelni kell azokra a vezetékszakaszokra is, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. Vízteleníteni kell a kerti csapokat, valamint érdemes jobban odafigyelni a telepített öntözőberendezésekre is.

Érdemes időnként ránézni a vízórára. Fotó: Török János