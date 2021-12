Csongrád-Csanád megye 2021.11.30. 06:59

Influenza: a legtöbb beteg fiatal felnőtt

Az influenzavírus megjelenését továbbra sem mutatták ki hazánkban, viszont a 46. héten 12 ezernél is többen mentek orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A védőoltás továbbra is kérhető, idén is mindenkinek ingyenesen biztosítják.

12 ezernél is többen keresték fel háziorvosukat influenzaszerű tünetek miatt november 15-e és 21-e között az országban – ez derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adataiból. Ugyanakkor jelezték azt is, hogy a 46. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Az adatokból kiderült, hogy a legtöbb beteg – 37,3 százalék – a fiatal felnőttek, vagyis a 15 és 34 év közöttiek körében van.

Őket követik a 35 és 59 év közöttiek 29,4 százalékkal, valamint a 14 évnél fiatalabb gyermekek 20,5 százalékkal. Továbbra is a 60 év felettiek körében van a legkevesebb panaszos, ők a betegek 12,8 százalékát teszik ki.

A 46. naptári héten összesen 40 betegtől érkezett légúti minta influenzavírus kimutatása céljából a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ Nemzeti Influenza Referencia Labora­tóriumába. A beküldött 40 min­­tában nem azonosítottak in­­fluenzavírust az elvégzett vizsgálatok során. Azonban 14 betegnél a klinikai tünetek hátterében a légúti óriássejtes vírus (RSV), egy betegnél adenovírus kóroki szerepét igazolták.

A legtöbb beteg Vas megyében van, ahol 100 ezerből 198-an keresték fel háziorvosukat, de hasonló a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ott 100 ezerből 192-en kértek orvosi segítséget.

A re­gionális adatokból az látszik, hogy a legkevesebb panaszos – 24 – Tolna megyében van, amely után Csongrád-Csanádban a legalacsonyabb a betegszám, nálunk 100 ezerből 38-an mentek orvoshoz.

Mint ismert, a múlt évhez ha­­sonlóan idén is mindenkinek ingyen biztosítják az influenza elleni védőoltást, amelyet a há­­zi- és üzemorvosoknál lehet beadatni. Ezt még nem késő megtenni, ráadásul a szakemberek szerint azért is fontos ennek a védőoltásnak a beadatása, mert a koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Az influenza elleni oltás elsődleges célja az egyéni védelem, így különösen ajánlott azok számára, akiknél a fertőzés vagy a szövődményei nagy kockázatot jelentenek.

