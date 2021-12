Farkas Éva Erzsébet polgármester most azt mondta, jövőre 6 ilyet szeretnének megpályáztatni, méghozzá a kertvárosias övezetben, csöndes helyen lé­­vő Teleki Blanka utcában. Ezek tulajdonosaival – 3 emberről van szó – már egyeztettek is a na­­pokban, miután az önkormányzat hivatalos értékbecslést készített. A telkeket persze még közművesíteni is kell, sőt útépítésre is szükség lesz majd.