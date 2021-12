A belső elváltozások, sérülések, sőt a tumorok is ábrázolhatóvá váltak, sőt ezzel párhuzamosan a műtéti beavatkozások, a gyógyszerek vagy egyéb, a testre ható beavatkozások hatása is nyomon követhetővé vált. A közleményből kiderült az is, hogy hazánkban 2010–2019 között évi átlagban több mint 3,8 millió röntgen-, 2 millió ultrahang- és közel 1 millió CT-vizsgálat zajlott le országosan. Ezek a számok pedig még a pandémia által sújtott tavalyi évben is csupán 30 százalékkal voltak alacsonyabbak.