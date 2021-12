Az első évben a központi teret töltöttük meg, de az is nagy dolog volt. Innentől nem volt megállás. Minden évben fejlesztettük a kiállítóteret, volt, hogy épülettel, állatférőhellyel, vagy járdákkal, utakkal. A második évtől már a kiállítók köre is bővült, 6-8 év alatt pedig országossá nőtte ki magát a rendezvényünk. Már nemcsak állattenyésztők, hanem különböző mezőgazdasági technológiák képviselői is jöttek. Sok állatot külföldről is hoztak, például Belgiumból húsmarhát, tenyészkanokat, ami egyfajta elismerése volt a kiállításunknak. Az állatvédelmi szabályok szigorodásával, amit a különféle állatbetegségek terjedése miatt vezettek be, ez egyre nehezedett. Az állatbetegségek megelőzésére a kiállítás szervezésekor mindig nagy gondot fordítottunk – mondta.