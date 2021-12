Hamarosan indul az 50 milliós program 2021.11.12. 13:23

Modernebb lehet a közvilágítási rendszer Makón

A makói önkormányzat felmérte a városban működő közvilágítási rendszert, és ez alapján az is kiderült, hol van szükség új lámpák felszerelésére. A városvezetés most árajánlatot vár a teljes hálózat korszerűsítésére, bővítésére, de addig is elindítja saját javítási, karbantartási programját.

Munkatársunktól Munkatársunktól

Ötvenmillió forintos, teljes egészében saját forrásból álló alapot hoz létre a makói önkormányzat a helyi közvilágítás fejlesztésére – jelentette be a makói polgármester, Farkas Éva Erzsébet minapi sajtótájékoztatóján.

Elhangzott: ezt az összeget a város a felelős gazdálkodásnak köszönhetően tudja elkülöníteni költségvetéséből. Erre addig van szükség, amíg a városi hálózat teljes felújítása meg nem történik.

A pénzből a helyi képviselők javaslatai alapján indítanak az egyes városrészeket érintő karbantartási, felújítási programot.

Arról, hogy a Maros-parti városban időről időre gondok vannak az utcai lámpákkal, rendszeresen beszámoltunk. Mágori András önkormányzati képviselő, városüzemelési tanácsnok tavaly tavasszal nyilatkozta a Délmagyarországnak, hogy komoly felújításra szorul a makói közvilágítás: a belvárost leszámítva elöregedett a hálózat, sok utca sötétben marad esténként. A belváros nagyjából 300 méter sugarú körében, ha épp nincs valamilyen alkalmi műszaki probléma, nagyjából megfelelő a közvilágítás. Azon kívül viszont katasztrofális a helyzet.

A lakossági panaszokkal a mintegy százéves rendszer miatt gyakran már nem tud mit kezdeni a javítással foglalkozó cég sem.

Mint most megtudtuk, az önkormányzat által felkért szakemberek befejezték a város teljes közvilágításának felmérését. Ez alapján elmondható, hogy Makón a lámpaoszlopokon összesen 4100 lámpatest található. De nem csak a meglévőkkel vannak problémák, további 700 helyen hiányoznak az utcai lámpák. A város most árajánlatot vár az ezzel foglalkozó cégektől, milyen módon lehetne, akár több év alatt, a régi rendszert felújítani, bővíteni. Addig is hamarosan elindul az 50 milliós, kisebb javításokat, karban tartásokat finanszírozó helyi program.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában