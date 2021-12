A polgármester azt is mondta a júliusi rendkívüli közgyűlésen, hogy 50-60 új parkolót is építenek oda, a kijáratot pedig a Hunyadi utca felé nyitják meg. Részben ennek költségvonzata miatt teszik fizetőssé, másrészt azért, mert a szemben lévő parkolóban is fizetni kell. A munkálatoknak egyébként még semmi nyomuk nincs.