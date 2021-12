– Négy éve járok Kárpátaljára. Volt, hogy majdnem minden hétvégémet kint töltöttem. Ez idő alatt rengeteg élmény ért, de ezek közül is meghatározó az a szeretet, amivel Szernyén találkoztam. Amikor először jártam ott, egy csapatnyi gyerek fogadott a faluban, ke­­zükben magyar zászlóval, a Himnuszt énekelve. Az, hogy ismeretlenül is így vártak, hi­hetetlen volt, az átlagosnál is szorosabb kötelék alakult ki köztünk a falu lakóival. Egy jóravaló, becsületes, rendes magyar közösség él Szernyén – beszélt kárpátaljai élményeiről Bocskay István.

Bocskay István egy előadással gyűjtött pénzt a nemes célra. Fotó: Bocskay István archívumából