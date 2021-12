– A bántalmazó igyekszik párját a környezetétől is elszigetelni: ellenőrzi telefonhívásait, nem engedi el a barátaival, és gyakran a családjától is elszakítja. Sajnos ezekbe a helyzetekbe sokszor a gyerek is belevonódik, hiszen remek zsarolási eszköz lehet az ilyen típusú férfiak számára. Közös háztartásban gyakran elhangzik például, hogy „ez is anyád miatt van”. A közös gyermek egyébként indokot adhat arra is, hogy egy már lezárt bántalmazó kapcsolatban is tovább folyhasson a lelki erőszak, akár a láthatással való zsarolással vagy ennek az időszaknak a felhasználásával arra, hogy a férfi kontrollt gyakoroljon egykori párján. A lelki, verbális erőszakot, bántalmazást gyakran kiegészíti egy másik magatartás is, a megfélemlítés: ilyenkor már tör-zúz, csapkod és félelemkeltően viselkedik a bántalmazó. A bántalmazó kapcsolatokban nem mindig jelenik meg a testi erőszak, de ha igen, az sokféle formában meg tud nyilvánulni, hiszen ide tartoznak a lökdösődések, néhány pofon, és természetes a sokkal durvább bántalmazás, akár fojtogatás, rúgás, égetés vagy harapás is. Az erőszakos magatartást tanúsító elkövető részéről meg kell említeni a szexuális erőszakot is, illetve nagyon súlyos esetben az elemi igények korlátozását, amikor már párját éhezteti, bezárja vagy megkötözi – sorolta a szakember.