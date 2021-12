A város tízéves fásítási programmal rendelkezik. Ennek egyes elemeiről lapunk is beszámolt. Megírtuk például, amikor ötszáz szil- és kőrisfát ültettek el, és azt is, hogy a Maros-parton további négyhektárnyi terület erdősítése indult meg uniós források felhasználásával. Az elkövetkező években a tervek szerint összesen tíz hektárt fognak fákkal beültetni. Közben a meglévő zöldterületekre is odafigyelnek.