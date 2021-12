Az útépítés megkezdésének feltétele az volt, hogy az út jelenleg még államhoz tartozó nagyobb szakaszát megkapja Magyarcsanád, erre kellett várni szeptember–október fordulójáig. A munka elvégzésére a Fehér és Fehér Kft. kapott megbízást, és várhatóan egy hónap alatt el is készülnek vele. Ekkora beruházás amúgy emberemlékezet óta nem történt Bökényben. Az ott élők mindennapjait az is megkönnyíti, hogy az oda vezető bekötőút ugyancsak megújult 3 évvel ezelőtt – ez, mint tapasztaltuk, most is jó minőségű.