A postaláda tehát egyfajta családi programhelyszín lehet: aki eddig az ablakba tette vagy a szélre bízta a Mikulásnak szánt leveleit, az most bedobhatja a nagyszakállú pos­­taládájába is. Természetesen nincs megkötés: gyerekek kézzel írt vagy rajzolt kívánságait éppúgy várják, mint a felnőttek által megfogalmazott sorokat. A postalá­­da az ünnepi időszakban a kis­­város karácsonyi díszeivel együtt végig kint marad, így aki esetleg amerikai mintára karácsonyra vár ajándékot a Mikulástól, az december 6-a után is használhatja a levelesládát.