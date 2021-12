– A település 440 millió forintból fejlődött, az összeg csaknem akkora, mint a település egyéves költségvetése – hangzott el a hétfő esti közmeghallgatáson.

Az elért eredményeket Szél István polgármester ismertette.

– Pályázati forrásból fejlesztettük az óvoda energetikai rendszerét, forrást nyertünk az udvaron 300 négyzetméteres terület gumipadlóval való ellátására is. A sportcsarnokot is napelemmel láttuk el, építettünk egy tárolócsarnokot, gépjárművet is vásároltunk. Elkészült a csapadékvíz-vezető rendszer fejlesztésének harmadik üteme, amelynek részeként a Kossuth utca első felét újraaszfaltoztuk, az utca másik felének burkolása a napokban történt meg – sorolta. Hozzátette, a művelődési ház mögötti területen közösségi teret építenek, amelyre a kertbarát kör nyert támogatást, illetve Székkutas és Nagymágocs között befejeződött az út felújítása is. Elhangzott, hogy forrást nyertek a temetői vizesblokk felújítására is.

A polgármester beszélt a megvalósítás alatt álló pályázatokról is, 250 millió forintból folytatják a csapadékelvezető-rendszer felújítását.

A közvilágítás fejlesztése is napirenden van. A múlt héten kezdődött volna a 304 lámpatest cseréje, de az alvállalkozó koronavírusos lett, most pedig az időjárás gátolja a munkát. A számítások szerint a beruházás a két ünnep között valósul meg.

A lakosság a zöldhulladék-szállítással kapcsolatban tett észrevételt, illetve azt is kérték, hogy legyenek egészségügyi szűrések, amelyet a járványhelyzet javulása után ismét megszervez majd az önkormányzat és a háziorvosi szolgálat.