Erős a forgalom a körutakon, sugárutakon. Algyői úton hosszú sor áll befelé, de kifelé is lassú a haladás. Felső Tisza-parton is kifelé Tápé felé hosszabb a sor, tele van a Szilléri sugárút is. Hidakon mind két irányban folyamatos a haladás. Bevásárló központok környékén is rengeteg a jármű, megy a parkoló helyek vadászása. – írja a Rádió Taxi Három jelentésében.