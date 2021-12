Az infektológus a Medical­Scan Kft. által szervezett webináriumon kiemelte, a forgalomban lévő oltóanyagokkal a súlyos tüneteket és a halálozást tudjuk megelőzni, a maszk viselése azonban az oltottaknak is fontos, hiszen ők is hordozhatják, átadhatják a vírust. Kitért arra is, hogy azoknak is be kell oltatniuk magukat 3 adag vakcinával, akik már átestek a betegségen, hiszen újra megfertőződhetnek, ami súlyos tünetekkel járhat. A szakember jelezte, a vakcináció emlékeztetője az immunrendszernek.

Illusztráció: Frank Yvette