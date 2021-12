Az év utolsó adományosztását tartotta meg hétfőn a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezet Algyői Alapszervezete. Nagyjából 40-50 család ment el a régi Fehér iskolában megszervezett eseményre és részesült segítségben.

Lapunknak a szervezet képviselője, Gonda Károlyné elmondta, főként ruhákat lehetett most válogatni, de hétfőn több mint 60 mikuláscsomagot is kiosztottak a rászoruló gyermekek körében. Hozzátette, a csomagokat Miklós Attila élelmiszerbolt-tulajdonostól kapták, aki 16 kilogramm szaloncukrot is felajánlott, azt majd december 22-én osztják szét a nehéz helyzetben lévő családok között. Megjegyezte, ezen a napon süteménnyel és székelykáposztával is megvendégelik majd őket, ez már hagyomány a szervezet életében.