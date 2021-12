– A tramtrain megjelenése átformálta Vásárhely ingatlanpiacát. Két éve észlelhető a jelenség, azóta erősödik az érdeklődés Szeged irányából, de nagyon sok vásárhelyi lakos is figyelembe veszi a nyomvonal közelségét, akár saját részre vásárol ingatlant, akár befektetésben gondolkozik. Azáltal, hogy Szegedhez még közelebb kerültünk a beruházással, a két ingatlanpiac is közelebb került egymáshoz – mondta Ádók Zoltán. Hozzátette: a kisebb településeket sokan részben a városi áremelkedés, részben a falusi csok által kínált lehetőségek miatt választják. Mártély a közelisége és a holtág szépsége miatt továbbra is nagyon kedvelt, ez Mindszentre már nem vonatkozik.