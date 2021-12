Azért ötödikén és hatodikán meg kell nyomni a munkát, az igaz. Nem kis feladat két nap alatt bejárni az egész világot, pláne úgy, hogy lehetőleg senki ajándékát ne keverje össze.

A Mikulás a nagy sürgés-forgásban Szentesre is eljutott, és nem csak az otthonukban várakozó gyerekekre gondolt. A szánkója leparkolt a Dr. Bugyi István kórház előtt, hogy a gyermekosztály lakóinak is vigyen néhány meglepetést. Arra is odafigyelt, hogy épp az legyen a zsákjában, amit az osztály főorvosa kért: a játékok, varázstáblák, gyereklaptopok és színezők mellett pizsamák, papucsok, éjszakai fény és hajszárító is került a csomagba. Így vitt örömet azok életébe is, akiket hosszabb-rövidebb ideig ápolnak a gyermekosztályon.