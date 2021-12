A nagykörút is be van már sűrűsödve, a Tisza Lajos körút szintén, és van egy kis sor a Felső Tisza part elején is a lámpánál. Sűrű a Boldogasszony sugárút, Aradi vértanúk tere, Szent Ferenc utca, illetve a Szabadkai út is. A Boldogasszony sugárúton a Bokor és Liliom utca közötti szakaszon a villamossínre van terelve a forgalom, figyelmesen vezessenek. A Szőregi, Makai úton sok autó tart befele, a hidak előtt is sorok vannak, leginkább a Vedres utca, a Népkert és Székely sor nehézkes így reggelente.