Új seprű jól seper, tartja azonban a mondás: az új kapitány intézkedése mindenkit meglepett. „A kávéház- és táncteremtulajdonosok fel is keresték dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsost és arra kérték, hogy ahogy a múltban is, kivételes esetekben engedélyezze az adventi bálak megrendezését.” Ő azonban elzárkózott a ké­­rés elől, amit azzal indokolt, hogy Szeged lakosságának 95 százaléka katolikus, és „a lakosság val­lásos érzületét mé­­lyen sértenék az ad­­vent ideje alatt rendezendő táncmulatságok”. Más vallásfelekezeteknek sem engedélyezte a táncmulatságot, mert „a város túlnyomórészben katolikus lakosságát ezzel is súlyos sérelem érné”.