Mosógép, roller és táblagép is volt az ajándékok között, amelyeket a héten vehettek át az NKM-Rotary Advent támogatottjai. A rendezvényre ellátogatott Gregor Bernadett és Beleznay Endre is.

Ezen a héten összesen hét család kapott támogatást a kezdeményezésnek köszönhetően. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Ezen a héten is mindennap ajándékozott a Szent-Györgyi Albert Rotary Club. Hétfőn és kedden egy-egy mosógép, szerdán és csütörtökön 3 táblagép, valamint roller és gyerekruha, pénteken élelmiszer, tisztítószer és iskolaszer került virtuálisan az adventi ablakokba. Az elmúlt öt napban összesen 7 család kapott támogatást a BNI Premier Elit, a Novotel Szeged, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club, a SZTE Konfuciusz Intézet, az Omexon, a Reál Hungary Zrt. és a Maus Kft. jóvoltából.

A város karácsonyfájával szemben felállított színpadon minden este egy-egy iskolai csoport adott ünnepi műsort. Az adományozóesteknek pedig voltak vendégei is: az érdeklődők láthatták a Pick Szeged ké­­zilabdacsapat játékosait, Gö­­möri Krisztián színművészt, Horgas Ádám rendezőt, illetve a hét második felében olyan országosan is ismert személyeket, mint Gregor Bernadett, aki még énekelt is az est során, illetve Beleznay Endre.

Ma ismét egy táblagépet ad­­nak át az NKM-Rotary Adventen, az ünnepi műsorról pedig a Béke Utcai Általános Iskola diákjai gondoskodnak. A program, ahogy mindennap, 17 órakor kez­­dődik. A rotarysták a rendezvény ideje alatt forralt bort és teát kínálnak ünnepi bögrében. Az ezekért kapott adományokból finanszírozzák majd január elején jótékonysági főzésüket a ferences rendi szegénykonyhán.

