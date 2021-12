Hétvégén ismét sokan voltak kíváncsiak az MVM-Rotary Advent adományozó műsoraira a Klauzál téren. A város karácsonyfájával szemben felállított színpadon mindennap jelképesen kinyílik egy adventi ablak, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club, illetve támogatók jóvoltából pedig rászoruló családok számára adnak át 100-100 ezer forint értékű ajándékot. Szombaton Rostás Melitta Vanda kapott táblagépet A kiképzés csapatának köszönhetően, az ünnepi műsorról pedig a Béke utcai Általános Iskola diákjai gondoskodtak. Vasárnap Trucz Tünde és családja kapott kombinált hűtőszekrényt a Signum Trans támogatásának jóvoltából. Az adományozóünnepséget aranyvasárnap a Gedói Általános Iskola műsora színesítette. Mindkét este szinte teljesen megtelt a színpad előtti terület, a karácsony előtti bevásárlórohamban szívesen álltak meg egy forralt borra vagy teára a szegediek, hogy ezzel egy kicsit ők is részeseivé váljanak a jótékonykodásnak. A meleg italokért adott adományokból ugyanis meleg vacsorát készítenek a rotarysták január elején a ferences rendi szegénykonyhán.

A héten az utolsó családok is megkapják ajándékaikat. Ma a csanyteleki Szent László Általános Iskola diákjai lépnek fel, de a következő napokban óvodás műsorokat is láthatnak majd az érdeklődők 17 órától a Klauzál téren, ahova vendégként érkezik még Méhes Gábor sportriporter, Kárász Anna olimpiai bajnok kajakozó és László Boldizsár operaénekes is. A színpadi ünnepséggel párhuzamosan pedig ma a rotarysták elkezdik minden családnak házhoz vinni az ajándékokat és élelmiszercsomagokat, hogy az adományok valóban a karácsonyfák alá kerülhessenek.