Bokrétaünnepet tartottak pénteken a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának épületénél, ugyanis annak felújítása elérte a legmagasabb pontját, hiszen a napokban visszakerült a helyére az 1960-ban lebontott kupola. Az eseményen Trócsányi László európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, az épület 100 éve szolgálja az egyetemet, számos közismert jogász végzett a Tisza Lajos körúti ingatlanban, 1975-ben ő is itt kezdte meg tanulmányait az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökével, Sulyok Tamással együtt.

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja leszögezte, az ingatlan felújítása szimbolikus, szól a múltnak és a jövőnek is. A múltnak azért, mert visszakapja régi patináját a kupola visszahelyezésével, míg a jövőnek azt üzenik, hogy korszerű, modern épületben tanulhatnak a fiatalok – tette hozzá.

Megjegyezte, kiválóan felszerelt kart kapnak a hallgatók.A beruházást még igazságügyi miniszterként Trócsányi László terjesztette a parlament elé, amely idén májusban döntött arról, hogy 1,8 milliárd forinttal támogatja a munkát. Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár pénteken Szegeden arról beszélt, hogy egy bokrétaünnep mindig határkő, valamint köszönetnyilvánítás a kivitelezőnek, a fizikai munkát végző szakembereknek, miközben Isten áldását kérik a befejezés előtt álló épületre.

Fotó: Kuklis István

Úgy véli, ez a fejlesztés is kifejezi azt az eredményt, amelyet idén elértek a hazai felsőoktatás megújításában a modellváltással. Kiemelte, egyedülálló fejlődési lehetőséget kapott a csatlakozó 21 egyetem, amelyek megfelelő keretet kapnak teljesítményük növeléséhez, valamint az egyetemi célkitűzések mindenkori megvalósításához. Hazánkban még sosem kapott akkora támogatást a felsőoktatás, mint most. Míg idén 210, addig jövőre több mint 400 milliárd forintot fordítanak az egyetemekre, főiskolákra – hangsúlyozta.

Fotó: Kuklis István

Az 1,8 milliárd forintos támogatásból többek közt a tetőtérben emlék- és kutatóhelyet hoznak létre, továbbá munkaszobákat alakítanak ki, renoválják a homlokzatot, és lefedik a belső udvart is.

Fendler Judit, az SZTE kancellárja közölte, ez az egyik legemblematikusabb beruházása az egyetemnek, amelyhez nagyon komoly erők mozdultak meg, időközben természeti katasztrófa is történt, a szél levitte a tetőt, így most azt is helyreállítják, pedig az nem volt a fejlesztési terv része. Jelezte, dinamikusan fejlődik a jogászképzés Szegeden, a kar pedig méltó helyet ad majd az ország leendő jogászainak.

Fotó: Kuklis István

Görög Márta, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja az épület múltját idézte fel, miszerint az eredetileg polgári leányiskolának épült, majd az egyetemnek adott otthont, tehát az építői olyan helyet terveztek meg, melynek falai nagy dolgok tanúi lehetnek. Elmondta, a fejlesztés után újra a város ékköve lesz az épület, a kupola pedig messziről mutatja, hogy itt tisztelik a hagyományt, képesek a múltból erőt, bátorságot és lendületet meríteni. Rámutatott, tradíciókra épülő és okos intézmény készül, amely minden elvárásnak eleget tesz majd.

