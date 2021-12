A legszerencsésebbek egyébként nem csak szaloncukrot, hanem csomagot is szerezhettek. A Sándorfalvi Civil Szövetség ugyanis elrejtett 40-et a belvárosban, így aki megtalálta, nem is kellett reggelig várnia, hogy egy édességgel megtömött zacskó boldog tulajdonosa lehessen. A 3 éves Molli is talált egyet szülei segítségével, boldogan bontogatta nem sokkal később egy asztalnál.