– Ez az útfejlesztés is hűen tükrözi Magyarország kormányának vidékfejlesztési politikáját, ahogyan a Magyar falu program segítségével segítik a kistelepüléseket. A Rozmaring utca érintett szakasza 12,5 millió forintból újulhatott meg – mondta el lapunknak Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere.

Ráfért a felújítás

Az érintett szakasz 311 méter hosszú. Összeszámlálhatatlanul sok kátyú volt az úton, némelyik olyan mély, hogy balesetveszélyt jelentett az arra közlekedőknek, különösen a kerékpárosoknak.

Az úthibákat kátyúzással már nem lehetett javítani, mert amit betemettek, amellett 2-3 új jelentkezett rövid időn belül. A Rozmaring utcát újra kellett aszfaltozni.

– Nemcsak a felületét újították meg, hanem 4 méterre szélesítették, hogy nagyobb biztonsággal férjen el rajta két jármű – említette meg Szabó Tibor György.

90 milliót kaptak

– 2021 végéig közel 90 millió forintot nyertünk ebben a programban. Kaptunk forrást egy másik utcaszakasz felújítására, az új tanyagondnoki buszunkat is így szerezhettük be. A plébánia felújítására több mint 30 millió forint érkezett. Önkormányzati ingatlan, kerékpárút és az iskolai tornaöltöző felújítására is kaptunk támogatást. Ez köszönhető azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket Farkas Sándor képviselő úrral végeztünk – mondta a polgármester.

Arról is beszélt, hogy még sok utca van Szegváron, ahol a csaptornázás után csak részben vagy nem jó minőségben állították helyre az utat. Mára azok is katasztrofális állapotba kerültek.

– Bízunk benne, hogy a jövő évi Magyar falu programból újabb forrásokat nyerünk több utcaszakasz felújítására. Abban is reménykedünk, hogy a TOP-programban is elindul a belterületi utak felújítását célzó alprogram. Arra is szeretnénk pályázni – közölte.

Sokrétű lehetőség

Farkas Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, Magyarországon az utóbbi száz év legnagyobb falufejlesztési programja a Magyar falu program.

– Sokrétű fejlesztést kínál a falvaknak, községeknek, amelyeket önerőből nem tudnának megvalósítani, az egyházi ingatlanoktól a temetői infrastruktúráig, az önkormányzati épületektől az intézményfejlesztésig. A napközi konyhák korszerűsítésére is kapott forrást számos település. Most a legnagyobb sláger a belterületi utak fejlesztése – emelte ki. Hangsúlyozta, 2022-től a választókerületben, de országosan is erre jut majd a legnagyobb forrás.

– Szinte nincs olyan területe a kistelepülések életének, amelyre ne lenne hatással a program, nagyon örülnek a lehetőségnek. A cél, hogy a kistelepülések infrastruktúrája megközelítse vagy el is érje a városi szintet – mondta az országgyűlési képviselő.