Fut az ember az élet után... Leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csakhogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére – írja Füle Lajos a Futás című versében. Milyen jól jellemzi a keresztény költő a mindennapjainkat, de sorai akár az elmúlt heteinket, napjainkat is kiválóan tükrözik, hiszen legtöbben jelentősen gyorsítottunk lépteinken az elmúlt időszakban azért, hogy az ünnep tökéletes legyen. Siettünk, hogy mindenkinek tökéletes ajándékot találjunk, hogy csinos, formás fenyő díszítse január 6-ig a lakást, és azért az sem gond, ha mi vihetjük haza a piac legszebb pulykáját.

De ezek mind-mind akkor lesznek igazán értékesek, ha telerakjuk szeretettel, boldogsággal, békességgel. A kérdés az, hogy a futás közben tartottunk-e kellő szünetet ahhoz, hogy mindez meglegyen. Most már viszont itt az idő, hogy a Füle Lajos szerint guruló labdává vált világot kicsit megállítsuk, és ne hagyjuk, hogy az ünnep gyorsvonattá váljon. Na persze nem a hazai gyorsvonatokra gondolok. Köllő Sándor káplán is jelezte az advent negyedik vasárnapjára készült interjúnkban, hogy nem attól lesz igazi a karácsony, hogy miként áll a fa, hogy tökéletes a bejgli vagy a kacsa, hanem attól, hogy szeretetben telik. Ideje tehát egy igen lassú, andalgós sétára fékezni a futásunkat, és arra koncentrálni, ami igazán fontos: Jézus születésére, a csodára, és arra, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. Szilágyi Domokos Karácsony című versének sorai is erre figyelmeztetnek minket: ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.

