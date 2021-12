A cél, hogy a közterületeket még jobban kezelhessék, ahhoz szükséges gépeket és eszközöket vennének.

– Szeretnénk egy háromtárcsás függőleges ágvágót és hozzá zúzót beszerezni, hogy az utak melletti fákat jobban gondozhassuk. Továbbá úgynevezett damilos fűkaszákat, összesen hatot, különböző kisgépeket és fűrészeket, láncfűrészeket, traktorra szerelhető adapterként hótúrót, sószórót és egy kisebb pótkocsit is vásárolnánk az összegből, melynek 10 százalékát saját forrásból kell fedezni – sorolta a faluvezető. A beszerzendő gépek listáján szerepel még egy önjáró fűnyíró kistraktor, amivel mulcsozni is lehet és a falevelek összeszedésére is alkalmas. Összesen legalább 15 géppel, kisgéppel bővítenék „flottájukat” nyertes pályázat esetén.

– A pályázat elbírálása kora tavaszra várható. A traktorra szerelhető ágvágóval a zöldfelületek karbantartását, a külterületi utak mentén az elhanyagolt, zömmel magántulajdonban lévő fasorokról belógó ágak vágását tudnánk megoldani, hogy a külterületi utak az eredeti nyomvonalukon biztonságosan járhatók legyenek. Ezt biztosítanunk is kell a tanyavilágban élőknek, az ott gazdálkodóknak. Amennyiben a tervezett gépbeszerzések megvalósulnak, az jelentős előrelépés lesz községünknek – mondta zárásként Ujvári László.