– Ez egy hasznos, jó kezdeményezés, legalább egy gonddal kevesebb, hogy mit kezdjenek a családok a használt olajjal. Az óvodákban egyébként is jelen van a zöldgondolkodás, a környezettudatosságra nevelés beépül a fejlesztésekbe. Egy komposztálót is kapunk hamarosan, ez is erősíti majd a környezettudatos gondolkodást. A felnövő generáció számára már természetes például a szelektív hulladékgyűjtés, de a felnőttek kultúráján is meg kell próbálni változtatni, hogy ne a lefolyóba öntsék az olajat – fogalmazott dr. Rébeli-Szabóné Vincze Edit, az Apponyi Téri Tagóvoda vezetője.

– A gyűjtő nálunk a gazdasági bejáratnál van, ez egy jól látható, könnyen megközelíthető hely. A tízemeleteshez is közel van, így nemcsak a hozzánk járó szülők, hanem a környék lakói is rendszeresen használják. Az első hónapokban talán egy kicsit nehezebben indult be, de egyre inkább úgy látom, hogy megszokták és élnek a lehetőséggel – tette hozzá az óvodavezető.

A város a Biotrans Kft.-vel kötött együttműködést, ennek értelmében egy éve tették ki a kukákat úgy, hogy a város minden körzetébe jusson legalább egy.

Jelenleg tíz helyen van gyűjtőpont Szentesen. A lakossági használtsütőolaj-begyűjtési rendszer lényege, hogy a lakók zárt csomagolásban, például PET-palackban vagy befőttes­üvegben, tehát „cseppmentesen” helyezhetik a gyűjtőbe a náluk keletkezett használt sütőolajat és sütőzsírt, ez a cseppmentes technológia pe­­dig kizárja, hogy az olaj be­­szennyezze a környezetet.

A gyűjtőcég havonta üríti a gyűjtőedényzeteket, a begyűjtött olaj kilogrammjáért pedig huszonöt forintot ad a cég. Az ebből származó összeg az év végi zárás után jelenik majd meg a központi óvodánál.