105 éves a gyógytestnevelés címmel indított országos konferenciasorozatot a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete. A sorozat első állomáshelyként még szeptemberben találkoztak Csongrádon a gyógytestnevelők, akkor mu­tatta be a szakma előtt elképzeléseit a gyógytestnevelés-órák megreformálásáról Kátai-Urbán Judit.

– Az előadásom után látszott, hogy nagy az érdeklődés az ötleteink iránt, rengeteget kérdeztek a meghívott testnevelő kollégáktól is. Ez is közrejátszhatott abban, hogy megkaptam ezt az elismerést – idézte fel Kátai-Urbán Judit. Mint lapunknak elmondta, lé­pésről lépésre, évek alatt alakult ki az a kettős óravezetés, amelyet több helyi általános iskolában is használnak.

– A módszer lényege, hogy a gyógytestnevelés-órákat nem külön, délutánonként tart­­juk, hanem együtt a testnevelésórákkal. A gyerekek őszintén szólva utálták, hogy délután volt a gyógytesi, nem is nagyon jártak be. Engem ez nagyon zavart, és megpróbáltam szerethetőbbé tenni a gyógytestnevelést. Először azt próbáltuk meg, hogy a testnevelésórák ideje alatt, de külön tartjuk meg a foglalkozásokat, de ez sem volt igazán jó: a gyerekek így is elkülönítve érezték magukat, és alkalmas helyünk sem volt. Aztán először az egyik, majd másik kollégám órájára mentünk be, hogy együtt dolgozzunk. Egyes gyakorlatokat együtt, másokat csoportbontásban végeznek így a fejlesztésre szoruló diákok – számolt be módszeréről a gyógytestnevelő.

A tapasztalatok szerint a gyerekek is nagyon szeretik ezt a módszert, és a pedagógusoknak is hasznos, mert folyamatos a tudásátadás, egymást is tanítják.

– A Pedagógiai Szakszolgálat szellemisége az integráció, hogy a kevésbé ügyeseket is bevonjuk a közös munkába és egy elfogadó közegben zár­kóztassuk fel őket. A többi gyerek pedig toleránsabb, se­­gítőkészebb lesz ezáltal. Ez a díj a kollégáimnak is szól, mindannyian azt nézzük, hogy mi a legjobb a gyerekeknek – mondta el a díjazott Kátai-Urbán Judit.