- Ez nekem csak egy kis kikapcsolódás, ebéd után természetesen lefutom a szokásos adagomat a Maros-parti pályán – mondta a Délmagyarországnak a lapunkban már bemutatott makói veterán atléta, Sebők Árpád. A maga 78 évével alighanem ő volt a makói szilveszteri futás legidősebb résztvevője, s mint mondta, életkorával tíz fiatal futót is kitett – amúgy jöttek családok, baráti társaságok is. A rendezvénynek a Maros-parti városban már sok évtizedes hagyománya van.

A térségi egészségfejlesztő iroda által szervezett óévbúcsúztató futásra – ami hangsúlyozottan nem verseny volt, nem is a helyezetteket díjazták – mintegy 150-en neveztek be. Mint a fő szervezőtől, Kováécs Gábortól megtudtuk, a feladat most is a Hagymatikum körbefutása volt, amit a fürdő területén zajló építkezés a gondos elkerítés miatt a legkevésbé sem zavart meg. A gyerekeknek egy, a felnőtteknek pedig két kört kellett teljesíteniük, egy kör hossza körülbelül 750 méter volt. A rajtot jelző kürt péntek délelőtt 10 órakor szólalt meg.

A futás előtt zenéről és résztvevők bemelegítéséről Bagi Mátyás funkcionális tréner gondoskodott, de kínálták őket forró teával és frissen sült pogácsával is. A résztvevők mindegyike sorszámot kapott, ami alapján nyereményjátékon vehetett részt. Sokféle jutalom talált gazdára – a legértékesebbek a gyümölcskosarak voltak.