A december 5-ig meghosszabbított Oltási akció során akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kórházi oltópontokra és egyes megyékben szakrendelőkbe is. Ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik el és oltás érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.