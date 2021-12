Nem fizikai erejük használatára, inkább a higgadt és magabiztos fellépésre, hatékony önvédelemre tanítják azokat a nőket, akik csatlakoztak a hétvégén megalakuló Női Önvédelmi Körhöz. A csapat továbbra is várja új tagjait a Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegylet termében. Ahogy Guba István és Kovács Zoltán instruktorok fogalmaztak: edzéseiken utcai és zárt terű támadáskor is sikeresen alkalmazható technikai és taktikai tudást adnak. De a fegyveres és mentális önvédelemre is felkészítenek.

A foglalkozásokon nem az erőnléti edzés a hangsúlyos, sokkal inkább a személyiségfejlesztésre koncentrálnak, kiegészítve problémamegoldási technikákkal.

De segítenek abban is, hogy egy esetleges támadás után a sértett kihez fordulhat segítségért. Guba István szerint nem az a szempont, hogy ütni-vágni-rúgni megtanuljanak a nők, hanem hogy magabiztosan reagáljanak egy esetleges támadásra. És miként kerüljenek ki a legkisebb veszteséggel egy ilyen helyzetből. A kört alapító Nyári Júlia lapunknak az első edzés előtt elmondta: szomorú személyes tapasztalatból tudja, mennyire fontos, hogy a nők tisztában legyenek önmagukkal, lelki erejükkel és jogaikkal. Az önvédelmi körben igazi közösséget szeretne kovácsolni.

A csapat felső korhatár nélkül fogadja új tagjait, az instruktor szerint az alapok folyamatos ismétlésével bárki gyorsan felzárkózhat a többiekhez. Jelentkezni lehet a Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegyletnél a 06/ 70/ 258-3360-as telefonszámon.