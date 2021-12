Mára köztudott tény, hogy csak akkor számíthatunk kiegyensúlyozott nyugdíjas évekre, ha az állami juttatást öngondoskodással is kiegészítjük. Nemzetközi szinten is probléma a nyugdíjrendszerek fenntarthatatlansága, ezért a legtöbb európai állam az nyugdíjcélú megtakarítások különböző formáira ösztönzi a lakosságot. A magyar állam is ezt teszi azzal, hogy adóvisszatérítést nyújt ezek esetén. Vagyis évente a befizetések 20%-át egy adott összeghatárig visszakaphatjuk, ha nyugdíjcélú megtakarítás formájában gyűjtünk idős éveinkre.

Mi döntjük el, mikor és mennyit fizetünk be

Magyarországon ma három ilyen, államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amelyek közül főleg a rendszeres díjfizetéses módozatok vannak leginkább a köztudatban.

Pedig létezik egy olyan alternatíva, a Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ), ahol bármikor, bármekkora összeget félretehetünk, a várható hozamok pedig tőlünk függenek. Cikkünkben ezt, a pénzügyi területeken kisebb jártasságot megkívánó, államilag támogatott megtakarítási módozatot mutatjuk be, hogy eldönthessük, vajon megfelelő forma-e ez számunkra.

A pénz gyarapítása rajtunk áll

A NYESZ jelenleg 7 banknál nyitható, nyitáskor minimum 5.000 forintot kell elhelyezni rajta, és jelentősen eltér a többi nyugdíjcélú megtakarítástól. Egy olyan specifikus pénzügyi termék, amely a számlatulajdonosra bízza a pénz gyarapításának módját, eszközeit, és eredményességét is. Tulajdonképpen egy értékpapírszámla, amelyen értékpapírokat (például államkötvényeket, részvényeket) vásárolhatunk.

A hagyományos értékpapírszámlától azonban különbözik a NYESZ: mivel a célja a nyugdíjcélú megtakarítás, akkor éri meg számunkra, hogyha a korhatár eléréséig gyűjtünk rajta és addig nem vesszük ki a rajta lévő összeget. Amennyiben mégis nyugdíjaskorunk előtt szeretnénk hozzájutni pénzünkhöz, jelentős költségekkel kell számolnunk.

A hosszú távú elköteleződésért cserébe azonban az államtól is kapunk támogatást. Évente jóváírják a számlánkon az adott évben történt befizetéseink 20%-át – egy adott összeghatárig.

A NYESZ esetében évente legfeljebb 100.000 forinttal gyarapodhat vagyonunk így, és ez a visszatérített összeg befektetési céllal saját megtakarításunkhoz hasonlóan felhasználható.

Ezt a befizetett személyi jövedelemadónkból kapjuk vissza, és a maximális adókedvezmény igénybevételéhez évi 500 ezer forintot kell befizetnünk.