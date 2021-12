– Nem állunk el a gyerekeket célzó LMBTQ-propaganda útjából, hanem szembemegyünk vele, és megvédjük a gyermekeinket, családunkat – szögezte le Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség or­szág­gyűlési képviselője a témában tartott sajtótájékoztatóján Szentesen.

– Az általunk kezdeményezett népszavazáson Európában elsőként a magyar emberek mondhatják el, hogy mit gondolnak minderről. Más országokban a balliberális elit dönt erről az emberek megkérdezése nélkül – tette hozzá a képviselő. Mint Farkas Sándor el­mond­ta, 2010-ben új korszak kezdődött a családpolitikában, és nem szeretnék, hogy lerombolják az azóta elért eredményeket. A képviselő rámutatott, a családokra mint a nemzet építőköveire tekintenek.

– Az államnak segítenie kell a családalapítást és a családok boldogulását. Ezért is vezettünk be olyan példa nélküli intézkedéseket, mint a négy vagy több gyermeket nevelő nők élethosszig tartó adómentessége, a nagyszülői gyed lehetősége vagy a huszonöt év alatti fiatalok januártól bevezetendő személyijövedelemadó-mentessége és a családok szja-visszatérítése – sorolta a képviselő. Farkas Sándor hozzátette, a baloldal két legnagyobb támadása a magyar családok ellen a migráció támogatása és a gyermekeket is célzó egyre agresszívabb LMBTQ-propaganda.

– Ezeket mi elutasítjuk, és határozottan fellépünk ellene. Törvényt hoztunk a gyermekek védelmére, de a baloldal ezt támadja, és rászabadítaná az aktivistákat az óvodákra, iskolákra. 2022-ben arról is döntünk, hogy a gyermekeink milyen hatás alatt nőnek fel – hangsúlyozta a képviselő.