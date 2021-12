– Úgy gondoltam, hogy a rádió megszűnése után is vinni kell tovább, amit elkezdtünk. A név­­választás azért esett erre, mert akkoriban mindenki így hívta a Pestre tartó vonatot, ami pontban 7.07-kor indult, tehát egy közismert név volt, illetve a gyorsaságra is utal. Ez az alapelvem: vagy gyorsan, vagy sehogy. Egy két-három napos hír már történelem – fogalmazott Kárpáti Lajos. Az újságíró hozzátette, a hírportál elindulásakor a pontosság, a függetlenség és a hitelesség volt az értékrendje, emellett azóta is kitart.