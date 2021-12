Csongrád-Csanád megye 10 perce

Több mint 330 új fertőzöttet találtak hétvégén a megyében

Óvatosak az emberek a szegedi szállásfoglalással, de azért jönnek turisták a városba a járvány ellenére is. Az is kiderült, hogy a koronavírus ellenére idén is folytatták segítő munkájukat a kisteleki Szociális Központ munkatársai. Csongrád-Csanád megyében a hétvégén egyébként összesen 331 új koronavírusos beteget regisztráltak.

Munkatársunktól Munkatársunktól

2019-hez képest az idei évben egyelőre nagyobb óvatossággal foglaltak az emberek szállást az ünnepi időszakra, Szegedre. Ács Szilvia, a Szegedi Tourinform-iroda vezetője a Rádió88-nak elmondta, a visszajelzések alapján elsősorban a fürdési és wellnesslehetőségeket keresik a megyeszékhelyre érkező turisták, de szép számmal fog­­laltak már jegyet a színház elő­­adásaira is. Hozzátette, szilveszterre több turista választotta úti céljául Szegedet, mint a karácsonyi napokra. A koronavírus-járvány ellenére idén is folytatták segítő munkájukat a kisteleki Szociális Központ munkatársai. Rácz Zoltánné Bukor Anita intézményvezető a település közösségi oldalán azt írta, hogy a megpróbáltatásokkal teli időszak ellenére is számtalan felajánlás érkezett hozzájuk. Online tartotta hagyományos karácsonyi koncertjét a koronavírus-járvány miatt idén a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Farkas Éva Erzsébet, a település polgármestere is az interneten köszöntötte a művészeti iskola pedagógusait, növendékeit és mindazokat, akik a képernyőkön keresztül figyelték a közvetítést. A fellépő gyerekeknek olyan körülményeket teremtettek, mintha telt ház előtt adták volna elő a műsort, amit sajnos a nézőtérről csak néhányan követhettek. Csongrád-Csanád megyében a hétvégén összesen 331 új koronavírusos beteget regisztráltak. Velük együtt így a járvány kitörése óta már 55 ezer 528 ember kapta el a fertőzést a megyében.

